«Он закончил свою дипмиссию»: в Казахстане недовольны словами генконсула России

Бобров 23 августа в интервью ТАСС заявил, что в Казахстане есть «спад в уровне использования и изучения русского языка». С одной стороны, он наблюдается из-за сокращения русского населения до 15%, с другой — Министерство просвещения страны меняет программу обучения «с опорой на казахский язык», сказал российский дипломат. По его словам, уменьшается число русскоязычных школ и классов, есть дефицит учителей и другие проблемы.

Генконсул России в Алматы Евгений Бобров более не работает в Казахстане, сообщил представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает Orda.kz.

Смадияров сказал, что дипломат, вероятно, не располагал всей информацией относительно ситуации. Представитель МИД Казахстана привел данные профильного ведомства, согласно которым в стране из 7,7 тыс. школ на русском и казахском языке ведется обучение в 2,5 тыс., только на русском — в 1,2 тыс. (в общей сложности это почти половина школ страны). Смадияров добавил, что переводить все школы на обучение на казахском языке не планируется.

«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — сказал представитель МИД о Боброве.

Бобров был генконсулом России в Алматы с октября 2018 года.