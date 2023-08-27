Эрдоган и Путин: появились детали даты и места встречи

Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России 8 сентября для обсуждения зерновой сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

В свою очередь, Партия справедливости и развития (ПСР) подтвердила, что на следующей неделе президент Турции намерен посетить РФ для переговоров с Владимиром Путиным

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию на следующей неделе и встретиться с президентом Владимиром Путиным, это может привести к прогрессу в возвращении России к важнейшей черноморской зерновой сделке», - приводит издание Daily Sabah слова представителя ПСР Омера Челика.