Баку предупредил Макрона: Будем решительно пресекать

По словам Гаджизаде, очередное высказывание президента Франции, основанное на утверждениях о гуманитарной ситуации в регионе, в очередной раз свидетельствует об ошибочной политике этой страны.

Предвзятые мнения президента Франции Эммануэля Макрона, озвученные им на конференции послов 28 августа, подрывают мирный процесс и создают неверное представление о текущей ситуации в регионе. Об этом руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя провокационные высказывания президента Франции.

Представитель МИД Азербайджана указал на негативное воздействие таких высказываний на обстановку, а также обвинил Макрона в односторонней поддержке Армении.

В своем заявлении Гаджизаде упрекнул Францию за то, что она никогда не осуждала акты агрессии и оккупации, совершаемые Арменией в отношении Азербайджана в течение 30 лет, не высказывала позиции по гуманитарной ситуации, в которой оказались до 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, а осуждает 44-дневную Отечественную войну 2020 года, в ходе которой Азербайджан освободил свои земли в соответствии с Уставом ООН и нормами и принципами международного права, делает акцент в своих выступлениях на утверждениях о гуманитарной ситуации в регионе.

Представитель МИД отметил, что такие формулировки президента Франции, как «Лачинский гуманитарный коридор», а также высказывания о принудительных мерах являются проявлением неуважения к территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Гаджизаде подчеркнул факт ежедневного перемещения множества армян через ППП «Лачин», а также выделение Азербайджаном маршрута Агдам – Ханкенди и других альтернативных дорог для грузоперевозок. Представитель МИД сообщил, что несмотря на все усилия, использование этих дорог политизируется Арменией и теми, кто выдает себя за представителей армянских жителей.

Гаджизаде посоветовал Франции, которая заявляет, что в Праге она была автором миссии ЕС и инициативы по признанию границ друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, ответить на вопрос, почему Париж не выступал с подобными инициативами в течение почти 30 лет, когда территории части Азербайджана находились под оккупацией.

Азербайджан полон решимости обеспечить мир и безопасность в регионе, и любое внешнее вмешательство, препятствующее этому процессу, будет решительно пресекаться, говорится в сообщении МИД.