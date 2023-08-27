Когда начнется новая мобилизация?

Проект указа президента России Владимира Путина об объявлении новой волны мобилизации уже готов, подписать его планируется в конце сентября, пишут СМИ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Выбор времени для подписания указа был выбран не случайно, утверждают источники, потому что, во-первых, единый день голосования в России к тому моменту уже состоится, и потенциально негативная реакция общества на указ не окажет влияния на поддержку кандидатов от «Единой России».

Во-вторых, к моменту подписания указа большинство российских граждан вернется с отпусков и каникул.

Утверждается, что в указе также содержится предложение для российских граждан мобилизационного возраста, находящихся за рубежом, вернуться в Россию в течение недели после подписания документа Путиным и отслужить один год в армии.