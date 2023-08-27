Президент Венгрии дает советы Зеленскому

Президент Венгрии Каталин Новак призвала президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Об этом она сообщила в интервью венгерскому изданию Index.

По словам Новак, она «не видит военного решения», которое могло бы привести к долгосрочному миру. «Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», - сказала Новак.

Президент Венгрии также заявила, что Зеленский имеет право представлять украинские интересы, то есть вернуть захваченные Россией территории.