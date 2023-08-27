Полковник СБУ покончил с собой

В Киеве покончил с собой полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев. Перед смертью он пожаловался на свое руководство, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев», - говорится в сообщении. Уточняется, что перед смертью полковник обвинил во всем руководство.

Сейчас следствие занимается выяснением мотивов суицида. Были допрошены несколько сотрудников службы безопасности.