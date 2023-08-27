Швецов: Россия миротворец и защитник Южного Кавказа, а Запад только раздувает конфликты

Россия на Южном Кавказе всегда выступала в роли «миротворца и защитника», заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

«На Южном Кавказе Россия неизменно выступала в роли миротворца и защитника - и в 1915 году, и в 1990-х, и сегодня. Уверен, нет нужды напоминать, что именно Россия внесла решающий вклад в остановку боевых действий между Азербайджаном и Арменией в 2020 году и именно при российском посредничестве были достигнуты трехсторонние договоренности на высшем уровне, которые легли в основу нормализации отношений двух стран.

В настоящее время мы прилагаем все усилия для претворения этих договоренностей в жизнь. В зоне соприкосновения выполняют задачи по предотвращению эскалации российские миротворцы.

Ведется работа над мирным договором, разблокированием транспортных коридоров, восстановлением экономических связей, делимитацией границы, укреплением доверия. По инициативе России было предложено направить в район конфликта мониторинговую миссию ОДКБ. К сожалению, решение о ее развертывании на армяно-азербайджанской границе не было реализовано, но предложение остается в силе.

Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорно-карабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции.

Вообще, государства Запада хорошо умеют провоцировать и раздувать конфликты, однако особыми заслугами в их урегулировании похвастаться не могут», - сказал он.