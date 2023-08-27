Беларусь выдает новые паспорта «вагнеровцам»

Власти Беларуси выдают боевикам ЧВК "Вагнер" новые паспорта с измененными именами и фамилиями. Об этом в интервью польскому агентству PAP заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, сославшись на свои источники.

По словам Латушко, такая практика длится уже месяц, и предположил, что она может быть связана с подготовкой диверсий и терактов. По словам Латушко, у него нет данных о том, сколько паспортов уже выдано.

"По подтвержденной нами информации, "вагнеровцы" получают белорусские паспорта, настоящие документы, но, естественно, оформленные на другие имена. Поэтому они могут просто въезжать на территорию Евросоюза через пограничные переходы", - указал он.

По его информации, в Беларуси остаются несколько тысяч боевиков ЧВК, при этом у президента страны Александра Лукашенко отсутствуют достаточные финансовые ресурсы, чтобы содержать их большое число. Поэтому одна часть из них отправится в Африку, другая подпишет контракты с Минобороны РФ, а остальные уволятся либо останутся в Беларуси, предположил Латушко.

По его сведениям, с белорусским Министерством обороны подписали контракты уже несколько сотен боевиков ЧВК "Вагнер". "Как вариант, они останутся в составе сил специальных операций белорусских Вооруженных сил и в дальнейшем могут быть использованы для создания проблем на границе", - считает Латушко.