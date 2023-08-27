Сейчас остается только гадать, что подвигло траченого молью «фельдмаршала» на новый военный поход. То ли мечта о реванше в Чаде, где он потерпел самое крупное поражение, да еще и попал в плен, а потом бежал из Ливии, опасаясь мести Муаммара Каддафи. То ли именной пистолет, подаренный ему российским генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым в ходе визита последнего в ставку Хафтара.

А может быть захотелось ему напоследок почувствовать себя этаким «защитником земель ливийских от чадских оккупантов». Которых, замечу, он сам в Ливию и пригласил. Поскольку атакованная им группировка «Чадский фронт за перемены и согласие» (FACT) до недавнего времени состояла у него на контракте. Что и позволило ей, с разрешения Хафтара, закрепиться на ливийской территории, оборудовав там и штаб-квартиру, и склады, и тренировочный лагерь.

Но потом между Хафтаром и FACT пробежала черная кошка. Называя вещи своими именами, Хафтар просто «кинул» их с оплатой, после чего они стали враждовать. А поскольку группировка эта сейчас весьма ослаблена – то самый удобный момент нанести по ней удар, тем более, что превосходство ЛНА над ней в личном составе и технике – просто подавляющее. Так что это не война – войнушка.

Да и сам Хафтар на нее не пошел, отправив туда своего сына Саддама. Тому ведь тоже, как единственному наследнику, политический капитал надо зарабатывать. А где это лучше сделать, чем не на границе, в серой зоне, созданной самим Хафтаром, гоняя там мелкие банды и представляя это «великой победой».