Еще одна войнушка в Африке наш комментарий
Вечером в минувшую пятницу, 25 августа военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара обстреляли позиции чадских повстанцев на ливийской стороне границы, после чего высадили небольшой воздушный десант.
Сейчас остается только гадать, что подвигло траченого молью «фельдмаршала» на новый военный поход. То ли мечта о реванше в Чаде, где он потерпел самое крупное поражение, да еще и попал в плен, а потом бежал из Ливии, опасаясь мести Муаммара Каддафи. То ли именной пистолет, подаренный ему российским генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым в ходе визита последнего в ставку Хафтара.
А может быть захотелось ему напоследок почувствовать себя этаким «защитником земель ливийских от чадских оккупантов». Которых, замечу, он сам в Ливию и пригласил. Поскольку атакованная им группировка «Чадский фронт за перемены и согласие» (FACT) до недавнего времени состояла у него на контракте. Что и позволило ей, с разрешения Хафтара, закрепиться на ливийской территории, оборудовав там и штаб-квартиру, и склады, и тренировочный лагерь.
Но потом между Хафтаром и FACT пробежала черная кошка. Называя вещи своими именами, Хафтар просто «кинул» их с оплатой, после чего они стали враждовать. А поскольку группировка эта сейчас весьма ослаблена – то самый удобный момент нанести по ней удар, тем более, что превосходство ЛНА над ней в личном составе и технике – просто подавляющее. Так что это не война – войнушка.
Да и сам Хафтар на нее не пошел, отправив туда своего сына Саддама. Тому ведь тоже, как единственному наследнику, политический капитал надо зарабатывать. А где это лучше сделать, чем не на границе, в серой зоне, созданной самим Хафтаром, гоняя там мелкие банды и представляя это «великой победой».
Совершенно не удивлюсь, если горе-«фельдмаршал» еще и со своих коллег, базирующихся на востоке Ливии в противовес признанному ООН правительству Абдельхамида Дбейбы, еще и денег сдерет. За освобождение территорий, так сказать. Пусть и немного – но ему будет приятно.
Мы порой удивляемся, на чем держится нестабильность в Африке и в других «концах географии» – да вот на таких беспринципных «фельдмаршалах с ограниченной социальной ответственностью» как Хафтар и держится. Которые наприсваивают себе титулов и званий, напопрошайничают по всему свету денег, наврут с три короба своим спонсорам и наобещают им с три короба – а потом начинают разжигать военные конфликты, надеясь, само собой, на оглушительные победы.
79-летний Хафтар уже в том возрасте, когда бы и о душе пора подумать. Но это не для него. Подобные мысли его не посещают. Он по-прежнему в борьбе за власть, в авантюрах и интригах. И до того, как сойдет со страниц истории, – немало успеет в ней наследить и напакостить.