Как россияне убили подростка Оганнисяна в Бердянске

25 июня 2023 года в оккупированном российскими войсками Бердянске были убиты двое 16-летних украинских подростков – Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Назначенный Россией чиновник оккупационной администрации Владимир Рогов назвал их "проукраинскими террористами" и выступил с утверждением, что подростки открыли огонь из автоматов на городской набережной, после чего якобы были убиты ответным огнем.

В сети также появилось видео, снятое Оганнисяном, как утверждается, незадолго до убийства. На нем он держит в руках автомат и говорит: "Двух точно. Это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!". Обстоятельства, при которых было снято видео, неясны, как и то, что именно имел в виду подросток.

"Родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео – это постановка для того, чтобы убить ребят", – утверждает правозащитница Ольга Решетилова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец писал, что Тигран Оганнисян и Никита Ханганов и их семьи подвергались преследованиям, пока жили в Бердянске. "Тиграна Оганнисяна похитили из дома и жестоко допрашивали, и подвергали пыткам с применением электрического тока", – заявил Лубинец. На контролируемую Украиной территорию, по его словам, россияне подростков не выпустили, а затем сообщили об их смерти.