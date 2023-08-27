Реактивная артиллерия украинской армии уничтожила российскую радиолокационную станцию «Предел-Э».

«Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью «Предел-Э» – именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса узкому кругу специалистов в июне этого года.

Затем в режиме «совершенно секретно» направили ее на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать наши действия и по морю, и по суше.

И хотя эксклюзивный «Предел-Э» прикрывал еще и довольно современный комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-2», но на нашей земле от нас ничего не скрыть.

И вот уже в августе уникальную разработку стоимостью 200 млн долларов США наши воины прожарили до основания вместе с комплексом-защитником.

Вот такой теперь у россиян «предел» возможностей на юге Украины», - говорится в сообщении украинской стороны.