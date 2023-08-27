Наркоторговцу Мамедову вынесли суровый приговор

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Мамедова 4 декабря прошлого года задержали пограничники вблизи села Эрчиван Астаринского района Азербайджана. В его автомобиле обнаружили килограммы героина, гашиша, марихуаны, метамфетамина и прочих наркотиков.

В суде мужчина своей вины не отрицал. Он заявил, что продавать наркотики его подбил иранский таксист по имени Азиз: в Исламскую Республику в 2016-2017 годах Мамедов отвозил на лечение своего отца. Мужчина вначале не хотел соглашаться на подобное сотрудничество, но в конце концов уступил. Мамедова задержали, когда он ехал забрать крупную партию наркотиков с автозаправки.

«Двое-трое лиц сбили меня с ног, связав глаза и руки, обыскали машину. Когда мне открыли глаза, я увидел три мешка. Я не видел ни наркотиков и не дотрагивался до них. Поступил глупо и сожалею о содеянном. С учетом того, что я осознал свою ошибку, прошу оправдать меня», - сказал Мамедов в своем заявлении суду. Впрочем, последний доводам мужчины не внял и приговорил его к 11 годам лишения свободы.