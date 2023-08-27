В Ходжалы стрельба
Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Ходжалинском районе Карабахского региона Азербайджана, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.
Пострадавших нет, отмечается в бюллетене.
"Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", говорится в сообщении.
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