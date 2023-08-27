В Ходжалы стрельба

Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Ходжалинском районе Карабахского региона Азербайджана, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

Пострадавших нет, отмечается в бюллетене.

"Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", говорится в сообщении.