Американские беспилотники зачастили в Крым

28 августа российские военные зафиксировали полет двух дронов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk над Черным морем, сообщает Минобороны России.

Сообщается, что для их перехвата в воздух поднялись два истребителя сил ПВО. По версии ведомства, дроны вели воздушную разведку в районе Крыма: «В результате действий дежурных сил ПВО разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки».

5 августа российская сторона заявила, что ее самолет Су-30 перехватил американский беспилотник MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря.