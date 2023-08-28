Кандидат в президенты США оказался другом России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году признать захваченные украинские территории частью России, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.

"Я приму российский контроль над захваченными территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок" - написал Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative.

Как отметил кандидат в президенты США, "хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду". По мнению Рамасвами, чем дольше продолжается война в Украине, тем более ясным становится "единственный победитель", которым он назвал Китай.

"Я отправлюсь в Москву в 2025 году. Я принесу мир в Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить - условиях, которые ставят американские интересы на первое место", - добавил республиканец.

Рамасвами заявил, что "глупая" и "ошибочная" политика США в отношении Китая привела к тому, что Пекин и Москва "работают сообща в том направлении, которое "представляет угрозу" для Вашингтона.