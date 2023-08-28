Руководители ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин были мертвы задолго до крушения самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) в Тверской области 23 августа, в самолете перевозили их тела, считает бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

«Летели их тела. Потому что через три недели после «вагнеровского» путча я сказал, что очень странные вещи происходят: Пригожин исчез, а это на него не похоже, Пригожина везде обливают грязью, а это странно, потому что его как бы простили. У меня создалось впечатление, что его либо арестовали, либо давно убили.

Почему тогда не сказали об этом, почему молчали? Дело в том, что «вагнеровцы» тогда стояли «под ружьем», у них было тяжелое вооружение, у них были танки, БТР, пушки, «Грады» и т.д., они были слаженными боевыми частями, которые только что вернулись с фронта, и (президент России Владимир) Путин боялся, что они пойдут во второй раз на Москву.

По моей версии, Пригожина сначала арестовали, несколько дней пытали, из него выбивали, все что можно было выбить полезного для использования: явки, пароли, коды доступа, никнеймы, паспорта, счета, все, все, все, для того чтобы вернуть Путину его деньги. Ведь денег у Пригожина никаких не было, у него деньги только общака путинского.

Когда из них (Пригожина и Уткина) все выбили, их убили и поместили в холодильник. Пригожин был убит в конце июня», - сказал Жирнов.