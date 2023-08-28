У Зеленского пообещали больше ударов по России

Страны-партнеры дали добро Украине на удары по Крыму, заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — «нет-нет, давайте только без этого». Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории», — сказал Подоляк.

Он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.