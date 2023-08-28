Моряка Балтийского флота обвиняют в шпионаже

Следователи ФСБ России завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота, предъявив матросу в окончательной редакции обвинение в совершении государственной измены.

«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения», - говорится в сообщении.

Военный суд приступит к рассмотрению дела по существу 19 сентября.

Подробностей об уголовном деле матроса в суде не уточнили, а его фабула неизвестна, так как материалы содержат гриф «совершенно секретно».