Кремль готовится к новому мятежу

В Кремле полагают, что после ликвидации Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Об этом российским СМИ сообщили два близких к Кремлю собеседника и чиновник правительства, ранее служивший в силовых структурах.

По словам источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить «выступлений», подобных тому, что «Вагнер» организовал в конце июня.

Наследство Пригожина - это военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиаимперией из телеграм-каналов и политтехнологов. И в нынешнем виде Кремль не сможет сохранить «Вагнер», сказали источники, ЧВК будет расформирована.

«Многие члены «Вагнера» считают, что за (гибелью Пригожина) могут стоять власти. И власти не могут игнорировать такие риски», - говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.