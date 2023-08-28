Эрдоган хочет дружить с греками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в заседании Высшего греко-турецкого совета сотрудничества, которое пройдет в октябре.

Во встрече, которая пройдет в Салониках, также примет участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Кроме того, 5 сентября в Анкаре ожидается встреча, на которой министры иностранных дел двух стран обсудят вопросы, связанные с двусторонними отношениями и региональными событиями.

Отметим, что последнее заседание Греко-турецкого Высшего совета сотрудничества состоялось в 2016 году.