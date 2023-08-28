Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:18

Имя убитого российского олигарха и владельца частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина может привести к тюремному заключению бывшего пророссийского премьер-министра Болгарии и повлечь за собой политический кризис в стране. На прошлой неделе в Софию неожиданно вернулся Васил Божков - болгарский бизнесмен и «король казино», в течение трех лет находившийся в международном розыске. После того, как «короля казино» арестовали прямо в аэропорту болгарской столицы, следствием было установлено, что Божков имел личные отношения с Пригожиным и, в частности, подкупил Бойко Борисова, пророссийского экс-премьер-министра Болгарии и нынешнего лидера партии ГЕРБ, являющейся партнером правящей коалиции, заплатив ему 30 миллионов евро. Болгарские правоохранительные органы предъявили Василу Божкову обвинения по 19 статьям, расследование уголовного дела против него ведется по четырем отдельным эпизодам.

Одним из них является заказ на убийство Манола Велева, бывшего босса игорного бизнеса, а также покушение на Алексея Петрова, бывшего главу Агентства национальной безопасности Болгарии. Первая попытка ликвидировать Петрова не удалась, однако он был убит в ходе повторного покушения 16 августа 2023 года, за восемь дней до возвращения Божкова в Софию. В данный момент следствие выясняет причастность миллиардера к этому убийству. Важно уточнить, что Алексей Петров служил в антитеррористическом подразделении болгарской полиции еще во времена коммунизма и начал заниматься бизнесом в 1990-х годах, после распада СССР и развала восточноевропейского блока. В начале 2000 года Петров вернулся в спецслужбы и возглавил вышеупомянутое Агентство, однако в 2010-м был арестован по подозрениям в причастности к так называемому «делу Осьминога» - тогда прокуратура обвинила Петрова в том, что он тайно руководил преступной группировкой, занимавшейся налоговыми махинациями, рэкетом, физическими нападениями, проституцией и торговлей людьми. Это обвинение, впрочем, не помешало Петрову выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, в ходе которых он набрал менее одного процента голосов. А спустя десять лет, в 2021 году, Алексей Петров был полностью оправдан.

Ранее на Петрова было совершено два покушения, но оба были неудачными. За несколько месяцев до убийства политик усилил публичную активность и, в частности, заявил, что готов вернуться на работу в спецслужбы. Тогда же болгарские СМИ сообщали о близости Петрова к лидеру партии ГЕРБ Бойко Борисову. 16 августа 2023 года Петров был расстрелян из автомата в момент, когда прогуливался с неизвестной женщиной на горе Витоша в Софии. Его спутница получила серьезные травмы и в настоящий момент находится в коме. Правда, как утверждает полиция, она успела описать приметы убийцы до того, как потеряла сознание. В момент, когда было совершено покушение на Петрова, «король казино» Васил Божков находился в Дубае. По запросу болгарских правоохранительных органов он был задержан полицией ОАЭ, однако запрос на экстрадицию Божкова местные правоохранители отклонили. На прошлой неделе Божков поделился фотографией из самолета на своей странице в Facebook, сообщив, что принял решение вернуться в Софию со своими адвокатами и дать показания в прокуратуре.

Весной прошлого года Божков заявил, что давал показания следствию о коррупционных делах бывшего премьер-министра Бойко Борисова, Владислава Горанова, занимавшего пост министра финансов, а также бывшего советника партии ГЕРБ по СМИ Севдалины Арнаудовой. Вскоре после этого Борисов, Горанов и Арнаудова были арестованы, однако спустя сутки их отпустили, не предъявив обвинений. После того как Божков вернулся в Софию и был арестован, прокуратура заявила, что обнаружила в компьютере миллиардера переписку, подтверждающую его связи с российским олигархом Евгением Пригожиным. «Из компьютера с электронной почтой Васила Божкова видно, что он имел деловые отношения с гражданином России Евгением Пригожиным и рядом других российских граждан, попавших под санкции после аннексии Крыма, - заявил прокурор Софийской городской прокуратуры Ангел Канев. - Обвиняемый Божков структурировал действующие компании, работающие в сфере азартных игр, со значительным финансовым капиталом и зарегистрировал игорную деятельность в Республике Грузия». Канев добавил, что в отношении Божкова ведется расследование также по налоговым преступлениям и отмыванию денег в Молдове.