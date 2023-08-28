Россия бомбит Донбасс

Российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате обстрела один человек погиб, а еще трое получили ранения.

Российский обстрел с использованием кассетных боеприпасов произошел около 18:00 по местному времени, сообщили в Донецкой облпрокуратуре. От снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами на собственном дворе.

Кроме того, еще трое местных получили осколочные ранения и контузию. Среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и женщина 88 лет. По данным прокуроров, все пострадавшие во время обстрела находились дома. Сейчас они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.