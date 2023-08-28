Еще один триумф "Нефтчи": пять побед в Венгрии!

В Дебрецене (Венгрия) завершился 20-й этап Женской серии FIBA по баскетболу 3х3.

Азербайджанский клуб "Нефтчи" в четвертый раз стал победителем этапа. Ранее бакинский клуб выигрывал этапы в Шуше, Нетанье (Израиль) и Мелилье (Испания).

"Нефтчи" в составе Эрики Картер, Брайанны Фрейзер, Александры Молленхауэр и Дины Ульяновой обыграл в группе сборные Украины (22:6) и США U-24 (21:9), выйдя в четвертьфинал.

Там бакинки обыграли венгерский клуб "Дьор" (20:18), а затем сборную Венгрии (22:14). В финале "Нефтчи" одолел немецкий клуб "Дюссельдорф ЗООС" (21:10).