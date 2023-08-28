На втором самолете Евгения Пригожина, который, согласно данным сайта Flightradar24, приземлился в Баку, мог находиться двойник Пригожина либо сотрудники Федеральной службы охраны России, которые его «убрали», считает бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

«Кто угодно (мог быть на борту). Там могло никого не быть, там могли быть двойники Уткина и Пригожина. Там могли лететь сотрудники ФСО, которые «убрали» Уткина и Пригожина. Это театральная постановка для того, чтобы запустить миф, что на самом деле Пригожин не погиб, а, возможно, улетел в Баку, а оттуда куда-нибудь в Африку или Латинскую Америку. Поэтому не плачьте, «вагнеровцы», не устраивайте никаких мятежей, Пригожин и Уткин живые и здоровые, они сами подстроили катастрофу, поприсутствуют на своих похоронах, а на самом деле они живые и здоровые и устроят путч Путину. Поэтому, «вагнеровцы», сидите тихо и ждите своих командиров.

Пригожин действительно мог бы подстроить свою гибель, если бы он это сделал в Африке. Там все куплено, всех свидетелей можно уничтожить, и никто никогда не будет задавать никаких вопросов», - сказал Жирнов.