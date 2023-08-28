Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:20

Не секрет, что лидеры и главные оппоненты от Демократической и Республиканской партий в США люди сильно немолодые, но насколько это проблема, выяснил совместный опрос AssociatedPressи чикагского исследовательского центра NORC. Оказалось, еще какая проблема. На вопрос, не слишком ли стар политик, чтобы эффективно исполнять президентские функции следующие четыре года, в случае Джо Байдена утвердительно ответили 74% американцев. Дональд Трамп моложе всего на три года, но его возраст считают проблемой 51% опрошенных. Понятно, что среди сторонников кандидатов цифры другие: так, Трампа считают слишком старым 71% демократов и лишь 28% республиканцев, а Байден староват для 89% республиканцев. Но демократы критичны и к своему лидеру: 69% видят в его возрасте проблему.

Когда американцев, участвовавших в опросе, попросили назвать первое слово, которое им приходит на ум при упоминании имени Байдена, чаще всего звучали слова, связанные с возрастом: «старый», «престарелый», «устаревший», «возрастной» - 26%, «медленный», «растерянный», «неуклюжий» - 15%. В случае с Трампом доминирует другой смысловой ряд, связанный с моральными качествами политика: «коррумпированный», «преступник», «бесчестный» - 15%, «лжец», «бессовестный», «не заслуживающий доверия» - 8%. Большинство американцев, как показал опрос, поддерживают идею установления граничного возраста для высших государственных должностей – президента, членов Конгресса и судей Верховного суда. Так считает 67% американцев, а среди демократов процент еще выше: 77%.