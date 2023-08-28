Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:37

Когда заходит разговор о ситуации в той или иной стране, о ее внешней и внутренней политике, все почему-то зацикливаются на высоких материях – на законодательстве, Конституции, выборах, политических свободах… Забывая или сознательно не беря в расчет, что по-настоящему важно то, как устроена жизнь в той или иной стране на самом-самом низовом уровне. Когда мы говорим о развитии и уровне цивилизованности того или иного общества, совсем не обязательно ссылаться на макроэкономические параметры и конкуренцию между политическими партиями. На мой взгляд, куда более важно, как в этой стране убирают улицы, насколько удобны скамейки на автобусных остановках и как быстро приезжает ремонтная бригада, чтобы заделать пробоину в водопроводной трубе.

«Битлз» погубил СССР Казалось бы, несущественные мелочи жизни, рутина и повседневность. Но именно они в конечном итоге и определяют лицо каждой страны, отвечают на вопрос, какая она - европейская, азиатская, или вообще никакая? Ключевые ответы на этот вопрос лежат не в партийном составе парламента или в эффективности работы правительства, а в том, приходят ли вовремя ваши соотечественники на работу, соблюдают ли они чистоту в подъездах своих домов, пристегивают ли без напоминаний ремни безопасности в машине?.. Еще один «маркер» приобщенности к цивилизации – это повседневная жизнь граждан. Как они одеваются, как мужчины относятся к женщинам, какую музыку слушают, какие фильмы смотрят?.. Считать, что все это не имеет принципиального значения – глубокое и даже опасное заблуждение. Тем из нас, кто успел пожить какое-то время в Советском Союзе, наверняка помнят, какую роль в развале СССР сыграли «Битлз» и «Роллинг Стоунс» - сверхпопулярные рок-группы, по сути, размывшие фундамент коммунистического барака и приведшие к его распаду за какие-то пару десятков лет. То есть, по историческим масштабам, за долю секунды.

На днях в интернете мне попалось видео не столько даже из прошлой жизни, сколько из другой планеты. На нем была запечатлена скандальная и экстравагантная британская электропоп-группа, «Prodigy». Причем не запечатлена не на гамбургском Репербане, а в самом сердце Москвы, на Красной площади, совсем рядышком такими символами имперского великодержавия, как Кремлевская стена, мавзолей Ленина и купола собора Василия Блаженного. Было это всего лишь четыре года назад, в 2019-м. А ощущение такое, что с того незабываемого концерта «Prodigy» прошло лет двести, не меньше. Ну, скажите: кто может сегодня представить себе на Красной площади выступление не то, что шумных и неоднозначных «Prodigy», а какого-нибудь вполне благообразного джентльмена, ну, вроде сэра Пола Маккартни? Всего каких-то четыре года назад это было в порядке вещей, а сейчас такая картина будет воспринята так, словно снимают ее где-то на Марсе. Ведь это де реально было - сэр Элтон Джон, который дает концерт в Москве, а потом беседует по телефону с Владимиром Путиным о непростой судьбе ЛГТБ- сообщества в России. Ну, кто сегодня может себе представить нечто подобное?

Всего четыре года, но той России уже нет! Она исчезла с карты мира и превратилась в нечто наглухо закрытое, хмурое и человеконенавистническое. И пусть городской средний класс все еще сопротивляется архаизации России и пытается жить, как прежде, словно ничего не происходит, будто группа «Prodigy», а не Газманов с Маликовым, все еще может дать на Красной площади концерт для сотен тысяч человек. К сожалению, все ближе и плотнее подступают опасные признаки. Сегодняшний российский мейнстрим – это свихнувшиеся на всю голову персонажи, вроде Ивана Охлобыстина или депутатши Яровой. Всего четыре года назад над их фантазиями о высокоморальной, благочестивой, христианской России не смеялся только ленивый. Увы, сегодня никому не до смеха, за который, между прочим, и срок впаять могут! В Москве уже начали делать замечания девушкам. Мол, чего это вы в коротких юбках шастаете?! А ну-ка, марш до дому, Библию читать, да «бесовскую» одежду выбрасывать в помойное ведро! Я не преувеличиваю, в сети уже есть видео, где непонятно кем уполномоченные граждане наголо стригут парня, который показался им слишком волосатым. Понятно, что пока все это - мелочи, единичные факты. Но по мере того, как пропаганда «правильного образа жизни» и «национальных скреп» будет расширяться, количество шей несогласных, обреченных на подзатыльники представителей «высокоморального» общества будут множиться в геометрической прогрессии.

Поражает то, что происходит все это не в далекой Индонезии, о которой мы мало что знаем, не в Судане или в Латинской Америке, а в стране, в которой многие из нас жили десятки лет, а потому в курсе того, что она собой представляла. Никогда Москва не была городом, каким ее сейчас пытаются сделать или, как минимум, изобразить - закостенелой, консервативной, религиозной. Все было ровно наоборот – по советским меркам столица СССР жила довольно свободной жизнью, а уж после развала Союза и вовсе превратилась в один из крупных европейских культурных центров – визиты западных звезд шоу-бизнеса, знаменитые оркестры и киноактеры, а еще предприниматели, инвесторы, шоумены… И все они становились частью культуры крупных российских городов. Ярова победила Мадонну Проникновение западной культуры и западного образа жизни началось в годы поздней перестройки. Символ этого процесса - грандиозное шоу в Лужниках в апреле 1989 года – стало своеобразным глотком свежего воздуха после десятилетий закрытости и самоизоляция. Metallica, Оззи Осборн, Бон Джови, Scorpions – это лишь самые звездные имена из тех, кто тогда приехал открывать для себя новую, европейскую Россию. Это был первый шаг к становлению Москвы, как бурного, манящего, пронизанного токами бурлящей жизни европейского мегаполиса.

Увы, путь, начавшийся в апреле 1989 года, был остановлен 24 февраля 2022-го. Приходится с болью в душе констатировать, что той страны, президент которой мог запросто поболтать по телефону с Элтоном Джоном, уже нет. И самое страшное, нет никакой уверенности, что будет. На наших глаза идет активное строительство другой, альтернативной страны, которую характеризует наличие двух непересекающихся линий жизни – официальной и обычной. Подобное раздвоение характерно для авторитарных режимов, стремящихся формировать альтернативный мир, не имеющий ничего общего с реальностью. Вспомните все тот же СССР, который, согласно официальной идеологии, был обществом высокой морали, нравственности и патриотизма, состоявшим из суровых воинов-рыцарей, двухметровых мускулистых блондинов с патриотическим блеском в глазах, а также строгих воительниц, отзывчивых матерей и верных жен. Надо ли напоминать сегодня, насколько это пропагандистское клише было оторвано от реальности, в которой, буквально, все было совершенно иначе? Из сегодняшний примеров наиболее наглядный пример – это Иран, где выжившие из ума старикашки рассказывают молодежи о высоконравственно-набожной стране. Которая в реальности заканчивается у дверей домов и квартир иранцев, в которые нет доступа представителям полиции нравов. А там, за порогом, уже совсем другая жизнь – никаких тебе хиджабов, красивая, раскованная молодежь, алкоголь, коктейли, западная музыка...