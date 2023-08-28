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«Серия трагических случаев в армянской армии, гибели военнослужащих в результате неуставных отношений вызваны в первую очередь острым кадровым дефицитом, что особенно актуально для командного, офицерского состава». Об этом заявил в интервью Sputnik Армения военный эксперт, бывший советник министра обороны Давид Джамалян, комментируя гибель двух военнослужащих 27 августа. В течение августа в результате неуставных отношений в армянской армии уже погибли четыре человека. В частности, 10 августа смертельное огнестрельное ранение получил солдат-срочник Жора Карапетян, по признакам доведения до самоубийства были арестованы двое сослуживцев. По неподтвержденной информации, причиной ссоры стало нежелание Карапетяна нести боевое дежурство вместо "блатных" товарищей, на этой почве возник конфликт, приведший к трагедии. На следующий день в той же воинской части было найдено тело срочника Гарника Хнкояна, предварительная версия та же – самоубийство. Что касается последнего случая, то солдат вначале убил своего товарища на боевом посту, затем застрелился сам.

"Мы имеем дело с очень серьезной системной проблемой в армии. У нас большое число вакантных офицерских должностей в войсках, в основном – командиров взводов и рот. Понятно, что дефицит офицеров приводит к чрезмерной нагрузке на действующих офицеров. Наличие вакантных офицерских должностей неизбежно приводит к проблеме контроля в армии, а значит – и проблеме дисциплины", - сказал Джамалян. Эксперт отмечает, что дисциплинарные проблемы имели место в армии и при прежней власти, трагические случаи происходили и раньше, но тогда системные проблемы решались на институциональном уровне, существовала внятная концепция армейского строительства, делался особый акцент на усиление ротного звена в армии. На более высоких, тактических звеньях уже были состоявшиеся боевые командиры. Но взвод и рота – самые сложные звенья, так как командир, во-первых, сам растет профессионально, во-вторых, там существует прямое общение с личным составом. "Мы сегодня имеем армию, которая еще не сумела восстановить свою боеспособность. И кадровый дефицит – один из элементов этого. И действующее руководство на самом деле имитирует военные реформы, на практике основные ресурсы тратятся не на армию, а на полицию и патрульную службу", - говорит эксперт.