Массовое пищевое отравление в армянской армии

По меньшей мере 35 армянских военнослужащих пострадали от массового пищевого отравления личного состава Вооружённых сил Армении. Об этом пишет ведущее армянское издание «Грапарак».

Армянские войсковые части в Варденисе поразила вспышка желудочно-кишечных инфекций и пищевых отравлений, госпитали заполнены пострадавшими солдатами, что свидетельствует о тревожной санитарно-эпидемической ситуации в частях.