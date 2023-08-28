20:21

Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца проведут ночь в палатках на дороге Агдам-Ханкенди.

*** 19:59



Решение вопроса в связи с пропуском миротворцами гуманитарного груза займет время. Об этом сказал на дороге Агдам-Ханкенди журналистам генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев. Мирзоев заявил, что военнослужащие РМК взяли его номер телефона и заявили, что сообщат о результатах переговоров, как только появится какая-либо информация. "Сегодня вопрос точно не решится", — добавил он.

*** 19:35



«Офицеру российских миротворческих сил была предоставлена информация о нашей гуманитарной цели. Он, в свою очередь, рапортует об этом своему командованию». Об этом журналистам сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев. Также сообщается, что устанавливаются палатки на дороге Агдам-Ханкенди.

*** 19:14



В настоящее время представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза, отправленного лицам армянского происхождения в Карабахе.

*** 18:52



Автоколонна с гуманитарной помощью, предназначенной для лиц армянского происхождения в Карабахе, въехала на дорогу Агдам-Ханкенди. Груз с гуманитарной помощью был отправлен Азербайджанским обществом Красного Полумесяца сегодня утром из Баку в Ханкенди. Гумпомощь включает в себя 40 тонн мучных изделий.

*** 17:24



Автоколонна с гуманитарной помощью, направленной азербайджанским обществом Красного Полумесяца армянам Карабаха, прибыла в Агдам. В настоящее время с территории Агдамского района по дороге Агдам – Ханкенди движутся два грузовика с 40 тоннами мучной продукции.

*** 09:57 Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе лицам армянской национальности. Председатель Общества депутат Новруз Аслан сообщил, что из Баку отправлены две машины с гуманитарным грузом для жителей Ханкенди. По его словам, «колонна с гуманитарным грузом будет двигаться по маршруту Агдам – Ханкенди».