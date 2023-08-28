Груз Азербайджана у дверей Аскерана обновлено 20:21; фото, видео
Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца проведут ночь в палатках на дороге Агдам-Ханкенди.
*** 19:59
Решение вопроса в связи с пропуском миротворцами гуманитарного груза займет время. Об этом сказал на дороге Агдам-Ханкенди журналистам генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.
Мирзоев заявил, что военнослужащие РМК взяли его номер телефона и заявили, что сообщат о результатах переговоров, как только появится какая-либо информация.
"Сегодня вопрос точно не решится", — добавил он.
*** 19:35
«Офицеру российских миротворческих сил была предоставлена информация о нашей гуманитарной цели. Он, в свою очередь, рапортует об этом своему командованию». Об этом журналистам сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.
Также сообщается, что устанавливаются палатки на дороге Агдам-Ханкенди.
*** 19:14
В настоящее время представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза, отправленного лицам армянского происхождения в Карабахе.
*** 18:52
Автоколонна с гуманитарной помощью, предназначенной для лиц армянского происхождения в Карабахе, въехала на дорогу Агдам-Ханкенди.
Груз с гуманитарной помощью был отправлен Азербайджанским обществом Красного Полумесяца сегодня утром из Баку в Ханкенди.
Гумпомощь включает в себя 40 тонн мучных изделий.
*** 17:24
Автоколонна с гуманитарной помощью, направленной азербайджанским обществом Красного Полумесяца армянам Карабаха, прибыла в Агдам.
В настоящее время с территории Агдамского района по дороге Агдам – Ханкенди движутся два грузовика с 40 тоннами мучной продукции.
*** 09:57
Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе лицам армянской национальности. Председатель Общества депутат Новруз Аслан сообщил, что из Баку отправлены две машины с гуманитарным грузом для жителей Ханкенди.
По его словам, «колонна с гуманитарным грузом будет двигаться по маршруту Агдам – Ханкенди».
«Мобилизованы руководящие работники и волонтеры нашего Общества. На начальном этапе планируется доставить 40 тонн мучных изделий. Разумеется, также предусмотрены принадлежности, палатки, технические средства для деятельности наших сотрудников.
Мы будем внимательно следить за процессами, которые там происходят. Верю, что этот шаг будет положительно воспринят как со стороны общественности, международного сообщества, так и со стороны проживающего в Ханкенди населения армянской национальности», - сказал Аслан.
Председатель Общества отметил, что «в случае необходимости помощь может быть отправлена еще раз».