Разбойник Ахадов пытался ограбить банк

Предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летнего Имрана Ахадова, который обвиняется в совершении разбоя, завершено. Согласно информации haqqin.az, материалы расследования переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Процесс находится под надзором судьи Сабины Мамедзаде. Подготовительное заседание назначено на 5 сентября.

Следует отметить, что 19 января текущего года в полдень Имран Ахадов вошел в административное здание Ясамальского районного филиала ОАО «Банк Республика», подошел к охраннику Джейхуну Гусейнову и спросил его о местонахождении кассы. Действия Ахадова вызвали подозрение у Гусейнова, и охранник попытался задержать злоумышленника. Ахадов достал железный инструмент из своей сумки, чтобы ударить охранника по голове. Благодаря быстрой реакции Гусейнову удалось увернуться от удара, и с помощью других сотрудников Имран Ахадов был задержан. Позднее его передали сотрудникам 28-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции.