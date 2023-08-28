Медведев пугает библейским Апокалипсисом

В своей публикации Медведев уточнил, что заявления украинских официальных лиц о согласовании ударов вызывают сожаление и привел библейскую цитату из Откровения: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (9:6).

По мнению зампреда СБ России, согласие Запада на удары по Крыму является «прямым юридически значимым доказательством соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры».

В описании ситуации Медведев также использовал термин casus belli, обозначающий формальное обоснование для объявления войны, и указал, что в данной ситуации Россия может рассматривать возможность действий в соответствии с jus ad bellum (право на войну) в отношении стран НАТО.

28 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что страны Запада оказывают поддержку Киеву в «уничтожении всего российского», в том числе в Крыму. Кроме того, он подчеркнул, что количество беспилотных летательных аппаратов, используемых для нападений на российскую территорию, будет увеличиваться.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев неоднократно предупреждал, что попытки Киева атаковать Крым могут привести к усугублению конфликта.