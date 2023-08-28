В России жителей беднейших районов заманивают на войну в Украине высокими зарплатами, но и эти меры не помогают набрать желаемое число добровольцев. Об этом говорится в свежем отчете британской разведки.

В разведке Великобритании напомнили, что 4 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что лейтенант получает 81,2 тысячи рублей в месяц. В октябре 2022 года он сказал, что даже мобилизованные рядовые будут получать 195 тысяч рублей в месяц.

Как пишет британская разведка, младшие чины, воюющие в Украине, получают более 200 тысяч рублей в месяц, что в 2,7 раза выше средней зарплаты в РФ.

При этом в сводке говорится, что с высокой вероятностью зарплаты и дополнительные выплаты являются сильным стимулом для потенциальных контрактников, особенно в более бедных регионах России. Однако все равно маловероятно, что Россия выполнит свои целевые показатели по набору контрактников, считает британская военная разведка.