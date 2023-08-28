Новая локация Ferragamo: на перекрестке эпох и культур

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Итальянский бренд Ferragamo (в прошлом известный как Salvatore Ferragamo и основанный в 1927 году) открылся по новому адресу: легендарная марка, в прошлом вдохновлявшая икон Золотого века Голливуда, представлена отныне в люксовом торговом центре Port Baku Mall!

Бренд Ferragamo в недавнем времени открыл новую страницу своей летописи, проведя масштабный ребрендинг. В видении нового креативного директора бренда Максимилиана Девиса, Ferragamo - это сочетание традиций и инноваций. Наследие - как пережитки прошлого, так и модная «капсула времени» для будущих поколений - это золотая нить, объединяющая новейшие коллекции бренда. В новом бутике Ferragamo, отражающем визуальные ценности бренда, представлены как женские коллекции, вдохновленные веяниями ориентализма, так и мужская мода, отражающая безвременную классику маскулинного стиля.

Романтика 50-х - Золотого века Голливуда - это дань традициям, привнесенная дизайнером Максимилианом Дэвисом в мужскую коллекцию Осень-Зима 23/24. Байкерские мотивы - это еще один привет из прошлого (на этот раз из бунтовского Берлина гремящих 90-х), выполненный в черной итальянской коже высочайшего качества и разбавленный неоновыми цветами. Новая мужская коллекция Ferragamo, представленная в новом бутике в Port Baku Mall, напоминает эклектичное произведение искусства, в котором, словно на бушующем гобелене, переплетены нити множественности стилей, эпох и эстетик. Благородные кожа, шерсть и шелк, элегантность, сквозящая в каждом силуэте, и сильнейшие коды Ferragamo - это именно то, за что так ценят итальянский бренд адепты мужского тихого люкса.

Женская коллекция Осень-Зима 23/24 от Ferragamo, как и мужская, содержит в себе дух плюрализма - здесь и кокетничающие силуэты так любимого брендом Золотого века Голливуда, вдохновленные работой самого Сальвоторе Феррагамо, с такими дивами, как Мерилин Монро и Одри Хепберн, и мотивы ориентализма, нашедшие свое отражение в принтах и орнаментах, и финтес-мания 80-х (мы сразу же вспоминаем легендарные видеокассеты с аэробикой от Джейн Фонды).

А еще гранаты! Ключевой символизм навеян бренду древнегреческим мифом о Персефоне: вкусивший плод от Ferragamo не покинет мир моды никогда! Именно этими гранатами и полюбилась так Азербайджанской публике осенняя коллекция от бренда, словно еще один привет от дизайнера Максимилиана Дэвиса - теперь, однако, каждому из нас!