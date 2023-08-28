Согласно геолокационным данным, опубликованным 27 августа, российское военное командование перебросило войска из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ для укрепления российских позиций в районе Работино. По предыдущим отчетам ISW, практически все подразделения российских ВДВ находятся в зонах, где украинские войска проводят контрнаступательные операции. Это свидетельствует о том, что элитные подразделения используются для поддержания обороны на ключевых участках передовой линии.

Ранее российское командование переместило 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки обороны на востоке и западе Запорожской области. Другие силы ВДВ из Луганской области также были переброшены для обеспечения обороны от украинского контрнаступления на флангах Бахмута.

Эксперты ISW указывают, что российское военное командование постоянно полагается на воздушно-десантные подразделения как в наступательных, так и в оборонительных операциях. Однако высокий оперативный темп может оказаться истощающим для этих подразделений. Это может снизить способность России вести сложные оборонительные операции и нарушить возможные планы возобновления масштабных наступательных действий в будущем.