Пашинян готовит «чистки» в правительстве армянские СМИ
После выборов в Совет старейшин Еревана премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет большую «чистку» в правительстве, утверждает газета «Грапарак».
«Наши источники в Кабмине сообщают, что как минимум пять министров попрощаются со своими должностями. Некоторые из них вызвали недовольство своего назначенца из-за ненадлежащего исполнения своих трудовых обязанностей, а некоторые оказались в коррупционных схемах, о которых премьер-министр был не в курсе, они, так сказать, попались. Перед выборами их не трогают, чтобы не упал рейтинг правящей власти», - пишет газета.