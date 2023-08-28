Согласно статье, нигде не преобладает такая неопределенность, как в Вашингтоне. Европейские союзники готовятся к тому, что долгосрочные обязательства администрации Байдена могут оказаться менее надежными, чем ожидалось.

Авторы статьи указывают, что гарантии долгосрочной поддержки могут быть слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание России. По данным представителя администрации, одно из рассматриваемых предложений - меморандум о взаимопонимании между США и Украиной, который не имеет характера соглашения на уровне договоренности. Этот меморандум не потребует одобрения Конгресса и юридически не связывает будущие администрации финансовыми обязательствами перед Украиной.