Долгосрочная поддержка Украины на Западе под вопросом The Wall Street Journal
Без твердых пакетов поддержки для Украины со стороны Запада Россия вряд ли удержится от продолжения конфликта. Как пишет The Wall Street Journal, это следует из признаний западных чиновников.
Газета пишет, что ключевой вопрос касается способности нынешних правительств обеспечивать стабильное финансирование и защиту украинских военных расходов в будущем, когда политическая ситуация может измениться.
Согласно статье, нигде не преобладает такая неопределенность, как в Вашингтоне. Европейские союзники готовятся к тому, что долгосрочные обязательства администрации Байдена могут оказаться менее надежными, чем ожидалось.
Авторы статьи указывают, что гарантии долгосрочной поддержки могут быть слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание России. По данным представителя администрации, одно из рассматриваемых предложений - меморандум о взаимопонимании между США и Украиной, который не имеет характера соглашения на уровне договоренности. Этот меморандум не потребует одобрения Конгресса и юридически не связывает будущие администрации финансовыми обязательствами перед Украиной.
Если Вашингтон существенно сократит финансовую поддержку Украины, то Европа вряд ли сумеет заполнить этот пробел финансовыми или военными средствами. Великобритания и Германия являются ведущими поставщиками вооружений в Европе и уже выделили 7-8 миллиардов долларов на военную поддержку Украины, однако это все равно составляет менее 20% от американской помощи, резюмирует газета.