Арестован нечистый на руку таможенник

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании информации, полученной из Государственного таможенного комитета, о незаконных действиях эксперта Центрального управления таможенной экспертизы ГТК Аслана Байрамова, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в ходе оперативно-следственных мероприятий выявлены основания для подозрения в том, что Аслан Байрамов, работая на указанной должности, в обмен на 13 500 манатов, которые были получены в качестве взятки от разных лиц, злоупотребив своими должностными полномочиями, совершил фальсификацию, нарушив требования постановления Кабинета Министров Азербайджана «Об ограничении ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики подержанных легковых автомобилей» от 29 марта 2023 года, то есть подделал документы в общей сложности на 45 автомобилей возрастом более 10 лет, импортированных из Грузии в Азербайджан в мае-августе 2023 года.

На основании собранных по делу доказательств Байрамов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.