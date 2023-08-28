В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Минобороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии азербайджанские военнослужащие приняли участие в дискуссиях на тему "Экспертные переговоры в области медицины", которые проводились в Германии.

В ходе визита, состоявшегося с целью обмена опытом и изучения передовых методов в области военной медицины, был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих интерес.