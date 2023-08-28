Анкара и Вашингтон восстанавливают свой давний союз Bloomberg

Важнейшие совместные военные учения Турции и США за последние семь лет указывают на восстановление сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном, информирует Bloomberg.

Крупнейший в мире авианосец США в порту Антальи

Источник пишет, что это событие имеет особое значение, так как отношения между Турцией и США находились на низком уровне после неудачной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.

Учения, прошедшие на прошлой неделе в Средиземном море, а также визит двухпартийной делегации Конгресса США свидетельствуют о стремлении обеих сторон восстановить давний союз, сообщили газете турецкие официальные лица на условиях анонимности.

В статье отмечается, что Турция собирается организовать встречу между президентом Эрдоганом и главой США Джо Байденом на полях саммита G-20 в Нью-Дели.

Турция рассматривает совместные военные учения как подтверждение признания Вашингтоном ключевой роли Анкары как союзника в рамках НАТО, особенно в условиях конфликтов, охвативших регион.

Байрактар на борту американского авианосца

Bloomberg отмечает, что важным символическим жестом является приглашение американскими официальными лицами на борт авианосца Сельчука Байрактара, зятя Эрдогана.

Байрактар является председателем правления турецкой технологической компании Baykar и руководит разработками беспилотников Bayraktar.