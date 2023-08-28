Анкара и Вашингтон восстанавливают свой давний союз Bloomberg
Важнейшие совместные военные учения Турции и США за последние семь лет указывают на восстановление сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном, информирует Bloomberg.
Источник пишет, что это событие имеет особое значение, так как отношения между Турцией и США находились на низком уровне после неудачной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.
Учения, прошедшие на прошлой неделе в Средиземном море, а также визит двухпартийной делегации Конгресса США свидетельствуют о стремлении обеих сторон восстановить давний союз, сообщили газете турецкие официальные лица на условиях анонимности.
В статье отмечается, что Турция собирается организовать встречу между президентом Эрдоганом и главой США Джо Байденом на полях саммита G-20 в Нью-Дели.
Турция рассматривает совместные военные учения как подтверждение признания Вашингтоном ключевой роли Анкары как союзника в рамках НАТО, особенно в условиях конфликтов, охвативших регион.
Bloomberg отмечает, что важным символическим жестом является приглашение американскими официальными лицами на борт авианосца Сельчука Байрактара, зятя Эрдогана.
Байрактар является председателем правления турецкой технологической компании Baykar и руководит разработками беспилотников Bayraktar.