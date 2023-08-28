Источник пишет, что это событие имеет особое значение, так как отношения между Турцией и США находились на низком уровне после неудачной попытки государственного переворота в Турции в 2016 году.

Учения, прошедшие на прошлой неделе в Средиземном море, а также визит двухпартийной делегации Конгресса США свидетельствуют о стремлении обеих сторон восстановить давний союз, сообщили газете турецкие официальные лица на условиях анонимности.