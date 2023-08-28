Омбудсмен о трагедии в Баллыгая

Трагедия в Баллыгая - это грубое нарушение Арменией требований существующих международных документов в области прав человека. Об этом говорится в публикации омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в соцсети Х (ранее Twitter).

В публикации напоминается, что 28 августа 1992 года вооруженные силы Армении совершили массовое убийство мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района: "Во время этой трагедии, которая является одним из актов геноцида, совершенного Арменией в отношении азербайджанцев, вопреки всем международным правовым нормам и общечеловеческим ценностям были безжалостно убиты 24 азербайджанца, в том числе шесть несовершеннолетних.

В результате этого преступного акта, являющегося одним из ярких примеров политики геноцида Армении против нашей страны, грубо нарушены требования существующих международных документов в области прав человека".