Хана освободили под залог

Судебная коллегия Верховного суда Исламабада приостановила действие трехлетнего тюремного срока в отношении бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана по обвинениям в коррупции и вынесла решение о его освобождении под залог. Об этом сообщает Al Jazeera.

Хан находится в тюрьме с 5 августа, его приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в продаже государственных подарков во время его пребывания на посту главы правительства с 2018 по 2022 год.

В результате обвинительного приговора Избирательная комиссия Пакистана также запретила Хану на пять лет участвовать в выборах страны.