Эксперт Нагапетян: Никакого похищения армян не было

«Давайте называть вещи своими именами, это не похищение. Есть видео – это студенты, футболисты…, которые перед выходом на стадион прошли по расстеленному на земле флагу Азербайджана… Осквернение государственного символа является уголовным преступлением в любой стране», – приводит издание «Грапарак» слова Нагапетяна.

Эксперт выразил удивление, почему армянские спецслужбы не были готовы к подобному развитию ситуации.

«Разве в Службе национальной безопасности Армении не было списка разыскиваемых? Почему СНБ позволила официально разыскиваемым лицам проходить через мост Хакари, когда информацию о них можно легко найти в открытых источниках?» – задается вопросом Нагапетян.