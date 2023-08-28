В AQTA собрали предпринимателей: объясняли, как правильно перевозить продукты
В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) состоялась встреча с предпринимателями, занимающимися транспортировкой и доставкой продуктов питания.
На встрече обсудили расширение сотрудничества госструктуры с бизнесом, проблемы и способы их решения, вопросы усовершенствования законодательства.
Заместитель председателя AQTA Закия Мустафаева подробно проинформировала о мерах, реализуемых в сфере обеспечения пищевой безопасности, в том числе транспортировки и доставки продуктов питания. Она отметила, что за последние годы в стране стремительно развиваются услуги по перевозке и доставке продуктов питания. Мустафаева подчеркнула важность того, чтобы предприниматели, занимающиеся транспортировкой и доставкой продуктов питания, налаживали свой бизнес в соответствии с законодательством и в рамках существующих требований.
Выступивший на мероприятии руководитель аппарата AQTA Эльхан Микаилов дал обширную информацию о требованиях к транспортировке и доставке продуктов питания, а также о мерах контроля, реализуемых в этой сфере, и выявленных недостатках. Он подчеркнул, что перевозка пищевой продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в области безопасности пищевой продукции, в условиях, обеспечивающих ее безопасность и сохранение первоначальных свойств.
А скоропортящиеся продукты питания, перевозимые в одном транспортном средстве, должны быть совместимы друг с другом, то есть один продукт не должен оказывать негативное воздействие на другой из-за своего запаха и характеристик.
Микаилов обратил внимание на необходимость устранения ошибок, допущенных некоторыми компаниями при транспортировке и доставке продуктов питания. При этом руководитель управления сообщил, что в ближайшее время Азербайджанским институтом пищевой безопасности будет организован тренинг для сотрудников службы доставки.
В завершение встречи были выслушаны идеи и предложения предпринимателей, представляющих компании Bolt Food, Uber, Indi market, Ozio, Ibox, Bazarstore, Bravo, Rahat и Umico, даны ответы на их вопросы.