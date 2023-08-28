В AQTA собрали предпринимателей: объясняли, как правильно перевозить продукты

Заместитель председателя AQTA Закия Мустафаева подробно проинформировала о мерах, реализуемых в сфере обеспечения пищевой безопасности, в том числе транспортировки и доставки продуктов питания. Она отметила, что за последние годы в стране стремительно развиваются услуги по перевозке и доставке продуктов питания. Мустафаева подчеркнула важность того, чтобы предприниматели, занимающиеся транспортировкой и доставкой продуктов питания, налаживали свой бизнес в соответствии с законодательством и в рамках существующих требований.

Выступивший на мероприятии руководитель аппарата AQTA Эльхан Микаилов дал обширную информацию о требованиях к транспортировке и доставке продуктов питания, а также о мерах контроля, реализуемых в этой сфере, и выявленных недостатках. Он подчеркнул, что перевозка пищевой продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в области безопасности пищевой продукции, в условиях, обеспечивающих ее безопасность и сохранение первоначальных свойств.