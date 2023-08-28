Эрдоган поедет в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется, что визит состоится 17-21 сентября. Президент Турции выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее.

Ожидается, что в США Эрдоган выступит с посланиями по таким вопросам, как исламофобия, положение беженцев, изменение климата, кипрская проблема, последняя ситуация в российско-украинской войне и транспортировка зерна.

Отметим, что президент Турции примет участие в саммите лидеров G20 в сентябре. Помимо двусторонних отношений, в рамках саммита также будут обсуждаться региональные и глобальные проблемы.