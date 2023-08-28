Ажиотаж из-за сообщений о похоронах Пригожина: образовались пробки

На данный момент нет официальной информации о проведении похорон Евгения Пригожина на Серафимовском кладбище или других местах. Тем не менее на нескольких петербургских кладбищах проводятся подготовительные мероприятия.

На кладбище была замечена активность вечером, когда на территории появились патрульные машины. Фотографии, опубликованные агентством Reuters сегодня утром, указывают на присутствие полиции у входа на кладбище. Туда же и идут люди с цветами, среди которых есть те, кто одет в камуфляж и имеет нашивки ЧВК.

Согласно информации СМИ, улицы, прилегающие к кладбищу, временно перекрыты.

Признаки подготовки к похоронам также заметны на Северном кладбище. На этом кладбище отмечается присутствие автомобиля «Мерседес», который, предположительно, связан с Аленой Можар (имеет отношение к компаниям Пригожина).

Напомним, 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург, разбился в Тверской области. В результате погибли 10 человек, среди которых оказались Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов – высокопоставленные члены ЧВК «Вагнер».

Расследование продолжается. 27 августа Следственный комитет РФ подтвердил личности пассажиров самолета с использованием ДНК-экспертизы.