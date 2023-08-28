Кремль: Путин не приедет на похороны Пригожина
Кремль не располагает информацией о похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, присутствие президента РФ Владимира Путина на них «не предусматривается», сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», - сказал Песков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!