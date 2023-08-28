Россияне отступают из-за прорыва украинской армии

Российские войска отступают в связи с прорывом украинскими защитниками их линии обороны на Запорожском направлении, сообщила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", - сказала она.

По ее словам, любой населенный пункт - это возможность закрепиться и построить вокруг него дополнительные рубежи обороны, чтобы не быть выбитыми оттуда, а также крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону россиян.

Она также добавила, что продвижение ВСУ - это очень мощное психологическое давление на Россию, которое в условиях гибридной войны также является оружием.