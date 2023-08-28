В Азербайджане похолодает
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможны дожди. Усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.
В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются ливни, грозы. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 14-19° тепла.