Япония построит школы в Азербайджане
Правительство Японии в рамках программы "Корни трав и безопасность человека" готовится реализовать проекты ремонта школы поселка Ени Ходжавенд, строительство дополнительного здания школы в Ходжавендском районе и в селе Гырмызыкенд Нефтчалинского района.
До сих пор общее количество проектов, реализованных в рамках указанной программы в Азербайджане, составляет 285, а общая сумма гранта превысила 24 070 000 долларов США (около 40 680 000 манатов).
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