Государство взялось за таксистов

Касаясь поправок в законодательство, председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев отметил, что это, в первую очередь, важно с точки зрения создания эффективных механизмов контроля в таксомоторной деятельности: «Эти изменения, несомненно, позволят осуществить государственный контроль над отраслью, обеспечить граждан качественными услугами, а водителей достойными условиями труда».

Так, поправки в законы «Об автомобильном транспорте», «О дорожном движении», «О лицензиях и разрешениях», «О государственной пошлине», а также в Налоговый кодекс и Кодекс об административных проступках были вынесены на обсуждение парламента и приняты в третьем чтении. 18 августа 2023 года глава государства Ильхам Алиев подписал ряд указов о принятии изменений в соответствующие законы и кодексы.

Такси во всем мире выступает как органическая часть общественного транспорта, участвующая в обеспечении мобильности населения. Сегодня его услуги широко доступны как в Баку, так и других городах Азербайджана. Наряду с этим в стране начаты важные реформы, направленные на повышение качества услуг в этой сфере, адаптацию существующего законодательства к сегодняшним реалиям. И в первую очередь совершенствуется именно законодательная база.

Изменения в законодательстве предусматривают ряд нововведений в сфере предоставления услуг такси. Термин «оператор заказа такси», широко известный в повседневной жизни как «агрегатор такси», сегодня нашел отражение и в нормативно-правовых документах. Согласно изменению, их деятельность будет регулироваться государством, а для осуществления деятельности «оператора заказа такси» необходимо уплатить госпошлину в размере 3000 манатов.

Согласно изменениям в закон «О лицензиях и разрешениях», мы имеем еще одно новшество в сфере услуг такси, и касается оно удостоверения допуска и карты допуска. Удостоверение допуска – вид разрешения, выдаваемое юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, желающим осуществлять деятельность такси. Карта же допуска предназначена для транспортного средства, задействованного в качестве такси. Согласно закону «О государственной пошлине», ее размер за удостоверение допуска составляет 125, а за карту допуска – 25 манатов. Оба документа выдаются сроком на 7 лет.

Крайне важны меры контроля за соблюдением требований законодательства. Именно по этой причине в Кодекс об административных правонарушениях внесен ряд изменений. Нарушение требований законодательства в сфере услуг такси влечет за собой административную ответственность, за что предусмотрены штрафные санкции.

Нарушение операторами заказа такси законодательства об автомобильном транспорте, а именно за осуществление деятельности без разрешения, должностные лица будут оштрафованы на сумму 10 тысяч, а юридические - на 40 тысяч манатов.

В соответствии с законом Азербайджанской Республики «О персональных данных» операторы заказа такси будут оштрафованы, если информационные системы персональных данных, используемые при оказании услуги заказа такси, не пройдут госрегистрацию и не будут соответствовать требованиям, связанным с их защитой. В таком случае на должностных лиц налагается штраф в размере 5 тысяч, на юридических – 20 тысяч манатов.

В случае несоблюдения операторами заказа такси требований о создании механизма, обеспечивающего передачу в режиме реального времени анонимизированных данных, а также сведений о режиме труда и отдыха водителей в информационную систему AYNA, либо отказа в функционировании данного механизма – должностные лица будут оштрафованы в размере 5 тысяч, юридические – 20 тысяч манатов.

Оператору заказа такси будет запрещено оказывать услугу заказа такси перевозчику или водителю, не имеющему удостоверение допуска и карты допуска. В таком случае должностным лицам будет наложен штраф в размере 200, а юридическим – 300 манатов.

Эксперт по транспортным вопросам Рауф Агамирзоев считает, что увеличение в последние годы количества такси требовало регулирования в этой сфере. По его словам, последние изменения, которые вступят в силу с 1 октября, снизят всевозможные риски и повысят требования к качеству услуг в сфере такси.